Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin uyguladığı deniz ablukası ve yaptırımlara karşı koymak ve bunları etkisiz hale getirmek için İran'ın diplomatik, siyasi ve savunma konularında bazı önlemleri değerlendirdiğini belirten Bekayi, alınacak karara göre uygulamaya geçileceğini söyledi.

ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgede güvenliğin en kısa sürede yeniden sağlanabileceğini dile getiren Bekayi, "İran'ın şartları İran'ın haklarıdır. Şartlar; deniz ablukası ve yaptırımların kaldırılması ile mutabakat zaptındaki maddelerin uygulanmasıdır." dedi.

"İran hakkındaki karar Tahran dışında bir yerde verilmeyecek"

Rusya, ABD ve Çin liderlerinin geçen hafta Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirdiği üçlü zirveye ilişkin ise Bekayi, "İran hakkındaki karar Tahran dışında bir yerde verilmeyecek." ifadesini kullandı.

Kamuoyunda İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) çekilmesi yönünde sıkça dile getirilen tartışmalara da değinen Bekayi, şunları kaydetti:

"İran'ın NPT'den çekilmesine ilişkin şu ana kadar bize herhangi bir karar bildirilmedi. NPT'ye taraf olduğumuz sürece yükümlülüklerimize bağlıyız."