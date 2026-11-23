Şenoba beldesinde silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesinde kurtarılamayan Şehit Yalın Gergün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, dün askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilmişti.

Şehidin Kıranköy Mezarlığı morgundan alınan cenazesi, Atakum ilçesindeki annesinin evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye götürüldü.

Oğlunun şahadet haberini umrede alan ve yurda dönen anne Burcu Çelik'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Şehit Gergün'ün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası, Kıranköy Mezarlığı'ndaki garnizon şehitliğine defnedildi.

Cenazeye, şehidin annesi Burcu Çelik, kız kardeşi Ebrar Zehra Çaylı, anneannesi Nazime Şenyer ve yakınları ile Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.