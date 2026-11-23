Pasifik Okyanusu’nda yaşanan sıcaklık değişimleri, bu kez Mega El Nino ihtimalini gündeme getirdi. Küresel iklim dengelerini etkileyebilen bu doğa olayının güçlenmesi halinde dünyanın farklı bölgelerinde sıcaklık ve yağış düzeninde değişiklikler yaşanabileceği öngörülüyor.

Peki, Pasifik'te başlayan bu değişim Türkiye'de nasıl hissedilecek? Bu kış yağışlar artacak mı? Aşırı hava olayları görülecek mi? İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Mega El Nino’nun Türkiye üzerindeki olası etkilerini anlattı.

Pasifik Okyanusu’ndaki gibi bizi direkt etkilemez, dolaylı olarak etkiliyor. Bu senenin yağışlı olmasını sadece El Nino’ya bağlayamayız. Çünkü bizi etkileyen sistemler var. Atlas Okyanusu'ndaki sistemler, Atlantik’te oluşan kısımlar, kutuptan gelen soğuklar, Akdeniz'den gelen nemli hava ve Ege üzerinden gelen nemli hava gibi... İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir

El Nino Türkiye’yi doğrudan etkilemeyecek

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkıyor. Sıcaklık artışının derecesi de olayın şiddetini belirliyor. Eğer bu sıcaklık artışı 1-2 derece arasında olursa Süper El Nino, 2 derecenin üzerine çıkarsa Mega El Nino olarak anılıyor. Dr. Güven Özdemir, El Nino’nun özellikle Pasifik Okyanusu çevresindeki ülkelerde yağış ve kuraklık üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Türkiye’yle ilgili muhtemel etkileri ise şöyle açıklıyor:

“Pasifik Okyanusu’ndaki gibi bizi direkt etkilemez, dolaylı olarak etkiliyor. Bu senenin yağışlı olmasını sadece El Nino’ya bağlayamayız. Çünkü bizi etkileyen sistemler var. Atlas Okyanusu'ndaki sistemler, Atlantik’te oluşan kısımlar, kutuptan gelen soğuklar, Akdeniz'den gelen nemli hava ve Ege üzerinden gelen nemli hava gibi... Ama tabii ki El Nino oluştuktan sonra Türkiye’yi de etkileyebiliyor. Ama bu dolaylı etki olacak.”

[Fotoğraf: AA]

“Zaman zaman kuvvetli yağışlar alabiliriz”

Türkiye’de bu kışın ılıman geçmesinin beklenildiğini ifade eden Dr. Özdemir, olası yağışlarla ilgili ise, “Zaman zaman kuvvetli yağışlar alabiliriz ama bu da Türkiye'nin her yerinde olacak diye bir şey yok. Bazı bölgeleri çok, bazı bölgeleri ise az etkileyebilir” diyor. Dr. Özdemir, yağışlar konusunda önemli noktaya da değiniyor:

“Bu sefer de metrekareye düşen yağış miktarları bazı bölgelerde çok yüksek olabilir. Bir günde yağan yağış, üç aylık ortalama yağışa bedel olabilir. Bu tabii El Nino’nun özellikleri ama bizi direkt olarak etkilemez.”

[Fotoğraf: AA]

2037’ye kadar yağışlı dönem beklentisi gerçekçi mi?

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda daha yağışlı bir döneme gireceği tahmin ediliyor. Hatta yağışların 2036-2037 yıllarına kadar geçmiş yılların ortalamalarının üzerinde seyredeceğine yönelik öngörüler bulunuyor. Peki, bu beklentinin bilimsel dayanağı var mı? Yanıtını Dr. Özdemir’den öğreniyoruz:

“2037’ye kadar yağışın kuvvetli olması bilimsel açıdan pek uygun değil. Çünkü varsayıma yönelik bir şey. Gulf stream sıcak su akıntısının etkileri görülebilir. Jet rüzgarlarının atmosferik dolaşımdaki yerleri değişebilir. Konvektif fark etkili olabilir ama direkt olarak El Nino etkisi söylenemez.”

[Fotoğraf: AA]

Bu yılki yağışlar kuraklığı önler mi?

Merak edilen konulardan biri de Türkiye’nin bu yıl aldığı yağışların kuraklığa olan etkileri… Her damla yağışın tabiata faydası olduğunun altını çizen Dr. Özdemir sözlerini şöyle konuşuyor:

“Ancak tabii ki çok kuvvetli yağdığı zaman da özellikle metropollerde maalesef olumsuz etkisini görüyoruz. Mevsimine göre kar yağışı aldığımız takdirde ise barajlarımız daha iyi olacak. Toprak yavaş yavaş bu kar yağışını aldığı takdirde de yer altı sularımız da daha iyi kullanılabilir hale gelecek.”

Dr. Özdemir, yağışın miktarı kadar toprağa nasıl düştüğünün de önemli olduğunu vurgulayarak, “Hızlı yağan yağışlar yüzeysel akışa geçtiği için toprağa faydası çok az oluyor. Sel şeklinde gittiği için toprağın yüzey kısmına zarar veriyor. Ancak normal şekilde yağdığı takdirde toprağa da tarım alanlarına da denizdeki balıklara da faydası oluyor” diyor.