Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri (VTS/GTH) Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda 10 knot altı gemilerin geçişi, yüksek akıntıdan dolayı saat 09.00 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.

Öte yandan, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan 07.00/11.00/15.00, Kabatepe'den saat 09.00/13.00/17.00, Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00/ 11.00/15.00, Bozcaada'dan saat 07.00/10.00 /14.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den saat 21.00, Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den saat 19.00 seferlerinin yapılabileceği kaydedildi.