TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2027 bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketinin Sayıştay raporları görüşülecek.

Toplantı öncesi milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Bayraktarın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2040 yılında 20 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Elektrikli araçlara olan talebi de göz önünde bulundurarak, en az 1,5 milyon şarj noktasına ulaşmayı hedefliyoruz.

Suudi Arabistan ile yenilenebilir enerji alanındaki stratejik iş birliğimiz kapsamında, Türkiye’de bugüne kadar gerçekleşen en düşük elektrik alım fiyatı üzerinden, 2 bin megavatlık güneş enerjisi projesini hayata geçireceğiz.

Nükleer Düzenleme Kurumunun denetiminde devam eden işletmeye alma testlerinin tamamlanmasının ardından, ilk üniteyi devreye alarak üretilen elektriği vatandaşlarımıza sunacağız.

2040 yılında 10 bin megavat nükleer kapasiteye ulaşabilmek için Sinop ve Trakya’da nükleer güç santrallerini hayata geçirmek istiyoruz.

Millî Enerji 2040” kapsamında, enerji verimliliğinin yanı sıra teknoloji ve yakıt dönüşümünden kaynaklanan kazanımlar ile 2040 yılına kadar toplam 240 milyar dolar tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Hedefimiz, 2027 yılında 8 milyon hanenin, 2028 yılında ise 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını Sakarya Gaz sahasından karşılamaktır.

Gabar'da günlük petrol üretimimiz 84 bin varili aştı. Ülkemizin petrol üretimini artırmak için yürüttüğümüz yeni aramalar neticesinde, Gaziler ve Çardaklı sahalarında 135 milyon varillik yeni bir rezerv keşfettik. Bu keşiflerle günlük yurt içi üretimimizi 2027 yılında 160 bin varilin üzerine çıkararak cari açığımızın azaltılmasına yıllık 5,6 milyar dolarlık katkı sağlayacağız."

Ayrıntılar geliyor...