İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Bugün saat 14.00 itibarıyla bölgeye, Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı havanın giriş yapması bekleniyor.

Bu kapsamda kentte bugün sabah saatlerinde başlayan lodos, şiddetini daha da artırarak saatte 50 ila 85 kilometre arasında fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Öğle saatlerinde Balkanlar'dan giriş yapacak soğuk havayla birlikte saat 15.00 civarında Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere il genelinde sağanak başlayacak.

Akşamüstü saat 17.00 civarlarında etkisini artıracak yağışların saat 23.00'e kadar 30-60 dakikalık gök gürültülü sağanak geçişleri olarak görülebileceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlarda yerel olarak metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.