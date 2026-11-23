Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun doğusu, Manisa, Kahramanmaraş, Hatay, Tokat, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış beklenen Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, Muş, Siirt, Tekirdağ, Van ve Batman ile kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Yalova için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Ege’de yer yer tam fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.