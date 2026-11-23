Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadelenin, hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği bir mesele olmadığını belirtti.

COP31 boyunca bu ortak sorumluluğun gereğini yerine getirmek, ülkeler arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Kurum, organizasyonun hayata geçirilmesine liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, himayeleri ve kıymetli destekleri için de Emine Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreçteki müzakere ortağımız Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen başta olmak üzere Avustralya hükümetine, Birleşmiş Milletler sekretaryasına, iki hafta boyunca Antalya'da ülkelerini temsil eden ve ortak bir zeminde buluşmak için çaba gösteren tüm ülke temsilcilerine ve gözlemcilere teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bu sürece katkılarıyla destek veren tüm bakanlarımıza, bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, iş dünyamıza, sanatçılarımıza, gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, gece gündüz takip eden basın mensuplarına, güvenlikten ulaşıma, teknik ekiplerden gönüllülerimize, sahada ve perde arkasında emeği bulunan herkese ve misafirperverlikleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil eden kıymetli Antalyalı hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Her müzakere aynı noktada sonuçlanmayabilir. Her beklenti karşılık bulmayabilir. Ancak ortak evimiz dünya için konuşmaktan, dinlemekten ve çözüm aramaktan vazgeçmeyeceğiz."