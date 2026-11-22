Uskumruköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu.

Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır.

Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."