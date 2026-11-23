MEB'in takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım'da uygulandı.

81 ilde bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek, yaklaşık 17 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenle dersbaşı yapacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.