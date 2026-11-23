Konferansta bu yıl ilk kez COP Başkanlığı ile müzakere yönetimi iki farklı ülke arasında paylaşıldı. Ev sahipliği ve COP Başkanlığı görevini Türkiye yürütürken, müzakerelerin yönetimini Avustralya adına Chris Bowen ve ekibi üstlendi. İki ülkenin ortaklaşa hazırladığı ve elektrifikasyondan 1,5 derece hedefine, uyum finansmanından okyanuslara kadar pek çok başlığı içeren kapsamlı taslak metin tarafların onayına sunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Konferansı'nda dünya ülkeleri 36 başlıkta ortak karara vardı. Bu kararlarla iklim için verilen sözler kâğıt üzerinde kalmayacak.

Uyum Fonu’nda çözüm

Yıllardır çözülemeyen sorun Antalya'da çözüldü. Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu'nun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşıyı Türkiye sağladı. Fonun yeni yönetim yapısı üzerinde anlaşmaya varıldı ve 17 üyeli kurulda gelişmekte olan ülkelerin çoğunluğu korundu.

Belém uyum göstergeleri

Küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritası kabul edildi. Bir teknik görev gücü oluşturulması ve göstergelerin ülkeler tarafından test edilmesine ilişkin takvimin belirlenmesiyle, uyum alanında daha ölçülebilir ve izlenebilir bir dönemin önü açıldı. Ayrıca en az gelişmiş ülkelerin ulusal uyum planlarını hayata geçirmelerini kolaylaştıracak bir uygulama platformu oluşturulmasını sağlandı.

İklim finansmanı

İklim finansmanı alanında, Paris Anlaşması'nın 9. maddesi olan İklim Finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027–2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde uzlaşı sağlandı. Böylece gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanı sağlama yükümlülüklerinin ele alınacağı çalışmalar için somut bir çerçeve oluşturuldu.

Kayıp ve Zarar Fonu

Kayıp ve Zarar Fonu'nun işlerlik kazanması yönündeki ilerleme teyit edildi. 119 gelişmekte olan ülkeden toplam 2,8 milyar dolar tutarında 176 finansman talebi alındı.

Adil Geçiş Mekanizması

COP31'in en önemli kazanımlarından biri de adil geçiş alanında oldu. Adil geçiş mekanizmasının kurumsal çerçevesinin netleştirilmesi ve aşamalı olarak işler hâle getirilmesi kararlaştırıldı. Adil Geçiş Çalışma Programı 3 yıl uzatıldı. Böylece dönüşümün çalışanlara, bölgelere ve ekonomiye etkilerini gözeten adil geçiş için kritik bir adım atılmış oldu. Adil geçiş mekanizmasının 2027 yılında işler hâle getirilmesinin takvimi belirlendi. BM İklim Sözleşmesi Yürütme Sekreteri kapanış konuşmasında bu karara özellikle değindi.

Teknoloji ve Karbon Piyasaları

İklim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için çalışan merkezin gelecek beş yıllık ev sahibi seçildi; Paris Anlaşması’nın 6. maddesi kapsamındaki uluslararası iş birliği ve karbon piyasalarına ilişkin rehber kararlar kabul edildi.

Müzakere dışı finansman ve gelecek takvimi

Konferansta müzakere masası dışında da çeşitli adımlar atıldığı belirtildi. Açıklanan Elektrifikasyon Uygulama Paketi’nin yanı sıra hayırsever kuruluşların sera gazlarının azaltılması amacıyla 480 milyon dolarlık kaynak taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Paylaşılan notlara göre, ilk metinde "fosil yakıt" ifadesinin yer almaması Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tepkisine yol açtı. Avustralya’nın yönettiği görüşmelerin tıkanması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girerek hem AB yetkilileri hem de Arap grubuyla ayrı ayrı temaslarda bulundu ve ardından tarafları aynı masada bir araya getirdi. Görüşmelerde Suudi Arabistan tarafının, fosil yakıtlar meselesinin önceki COP metinlerindeki atıfla yer almasını kabul ederek bir adım attığı; ancak AB ülkelerinin bu aşamada ticaret maddesi üzerinden yeni itirazlar yönelttiği aktarıldı.

Türkiye’ye Körfez ülkelerini ikna etmesi yönünde telkinlerin de yapıldığı süreçte, COP Başkanlığı’nın gece yarılarına kadar tarafları dinleyerek üç ayrı uzlaşı metni hazırladığı kaydedildi. Yapılan değerlendirmelerde, fosil yakıtlar konusunda hiçbir ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda yeni bir düzenlemeye gidilmediği ve uzlaşı sağlanamamasında AB’nin ticari kaygılar ile fosil yakıt başlığındaki tutumunun etkili olduğu görüşü dile getirildi.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde Türkiye’nin iklim müzakerelerinde sorumluluk alan ve uzlaşı arayan rolüne vurgu yapılırken, görüş ayrılıklarının devam ettiği başlıklardaki çalışmaların 8–19 Kasım 2027 tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenecek COP32’de sürdürüleceği bildirildi.