Toplantının öncelikli gündem maddesini, sermaye ve fon piyasalarında yaşanan gelişmeler ile bu kapsamda atılan adımlar oluşturacak.

Kabinede, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilirken, fonların tasfiyesi ve ödemelere ilişkin son durum gözden geçirilecek. Ayrıca sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik yeni yasa hazırlıkları ele alınacak.

Toplantıda, yıl sonundan önce hayata geçirilmesi planlanan emeklilerin ücretlerine yönelik iyileştirme çalışmaları da gündemde yer alacak.

Terörsüz Türkiye hedefi ve dış politika

Kabinede, "Terörsüz Türkiye" ve bölge hedefi doğrultusunda gelinen son aşama da masaya yatırılacak. Terör örgütünün silah bırakma süreci ile sahadaki gelişmeler, askeri ve istihbari raporlar doğrultusunda görüşülecek.

Dış politika başlıklarının da ele alınacağı toplantıda, İsrail'in bölgesel saldırganlığı karşısında yapılabilecekler istişare edilecek. Kabinede, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi başta olmak üzere ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen diplomasi trafiği hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.