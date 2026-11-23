Buluşmaları anlatan istihbarat raporları hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde, Alice Huang'ın 2025 baharından bu yılın sonbaharına kadar Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı'ndan bir görevliyle iletişim halinde olduğu belirtildi.

Jensen Huang'ın sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Nvidia ve Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüleri ise yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Alice Huang daha önce, bir dönem milyarlarca dolarlık Nvidia çip satışında payı bulunan önemli bir Nvidia müşterisi olan Singapur merkezli Megaspeed International'a liderlik etmişti. ABD'li yetkililer, Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin'e kaçırdığı endişesiyle 2024 yılından bu yana Megaspeed'i soruşturuyor.

NYT'nin yayımladığı pazar günkü haber, gazetenin geçen ay aktardığı üzere ABD'li yetkililerin Alice Huang'ın casus olduğuna dair ilk iddialara şüphe düşürdüğü bir dönemde geldi. 29 Ekim tarihli o makale, iki hafta sonra Jensen Huang'ın istifasına ve Nvidia hisse senedi fiyatlarında sert bir düşüşe yol açan bir skandalı tetiklemişti. Trump yönetimi yetkilileri, Alice Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı sonucuna varmadıklarını defalarca dile getirdi. ABD Başsavcısı Todd Blanche, bu ay yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'nın Huang'ın Çinli bir casus olup olmadığı konusunda henüz bir sonuca ulaşmadığını söylemişti.