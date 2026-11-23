OpenAI Başbilimcisi, CEO Sam Altman tarafından da desteklenen önerisinde, yapay zeka geliştiricilerinin giderek güçlenen modeller için ortak sınırlar benimsemesi ve sektör genelinde yapay zeka ilerlemesini ölçmek için ortak bir ölçüt olarak "perplexity"yi kullanması gerektiğini söyledi.

OpenAI Başbilimcisi Pachocki'nin bir blog yazısında detaylandırdığı öneri, yapay zekanın hızla gelişen yeteneklerinin potansiyel riskleri konusunda sektör içinde ve dışında endişelerin arttığı bir dönemde açıklandı.

Pachocki, "Yapay zeka davranışlarını anlama ve izleme becerimiz belirli bir somut dönüm noktasına ulaşana kadar geliştiricilerin aşmamayı taahhüt edeceği, perplexity ve diğer ölçümlere dayalı ortak sınırlar da öneriyorum." diye yazdı.

Pachocki, perplexity'yi bir modelin ortalama olarak bir sonraki token'ı yani temel veri birimini ne kadar iyi tahmin ettiğine ilişkin bir model zekası ölçütü olarak tanımladı ve daha düşük perplexity değerinin daha iyi tahminler anlamına geldiğini belirtti.

Yapay zekanın en erken 2027 yılı itibarıyla yapay zeka eğitim yöntemlerinde köklü ilerlemelere yön verebileceğini yazan Pachocki, bunun ilerlemeyi izleme ve güvenlik alanındaki gelişmelerden daha hızlı ivmelendirebileceğine dikkat çekti.

Pachocki, yeni izleme ve güvenlik mekanizmaları devreye alınana kadar geliştiricilerin üzerinde anlaşmaya varılan yetenek eşiklerini aşmamayı taahhüt etmeleri gerektiğini söyledi.