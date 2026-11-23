"Grand Theft Auto VI", piyasaya sürülmesinin ilk 24 saati içinde 3,79 milyar dolarlık satış elde ederek dünyanın bugüne kadarki en büyük eğlence sektörü çıkışı unvanını kazandı.

Geliştirici Rockstar Games, oyunun dünya çapında büyük bir heyecan ve eleştirmenlerin tam notuyla piyasaya sürülmesinden bir gün sonra, Cuma günü yaptığı açıklamada; suç ikilisi Lucia ve Jason'ın Vice City'nin neon ışıklı sokaklarında fırtına gibi estiği aksiyon-macera oyununun çıkış öncesinde (ön siparişle) 32,5 milyon adet sattığını duyurdu.

GTA VI'nın ilk gün hasılatı, selefi GTA V'in 2013 yılındaki ilk gününde elde ettiği tahmini 800 milyon dolarlık gelirin neredeyse beş katına ulaştı. GTA V, şimdiye kadar ilk 24 saatte en çok satan video oyunu olarak kabul ediliyordu.

Medya analiz firması Rentrak'ın verilerine göre GTA VI, dünya genelindeki gişede yaklaşık 2,94 milyar dolar hasılat elde eden tüm zamanların en çok kazandıran filmi "Avengers: Endgame"i de geride bıraktı.

Yapımın; "Red Dead Redemption" serisi ve "NBA 2K" basketbol serisi gibi diğer popüler oyunların da yayıncısı olan Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive'in (TTWO.O) finansal verilerini güçlendirmesi bekleniyor.