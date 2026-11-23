Avrupa ve Japonya ortaklığındaki BepiColombo uzay aracı, 8 yıllık yolculuğunun ardından Güneş sisteminin en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni olan Merkür'ün yörüngesine girdi. Ancak Avrupa Uzay Ajansı, yaptığı açıklamada uzay aracının iticilerinde bir aksaklık meydana geldiğini bildirdi.

Ay'dan yalnızca biraz daha büyük olan Merkür, iç Güneş sistemindeki 4 gezegen arasında en az keşfedilmiş olanı. BepiColombo ise gezegeni ziyaret eden üçüncü, yörüngesine giren ikinci uzay aracı oldu.

Söz konusu görev, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) ortak bir misyonu. ESA, Cumartesi günü BepiColombo’nun yörüngeye girdiğini doğruladı. Pazar günü sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada uzay aracının yörüngeye başarılı bir şekilde girdiği belirtilirken, manevra sırasında "bir yazılım sorununun ardından itici ateşlemesinin planlanandan daha kısa sürdüğü" kaydedildi.

"Uzay aracı güvende ve ESOC’taki (Avrupa Uzay Operasyonları Merkezi) ekipler neler yaşandığını anlamak için çalışıyor" açıklamasını yapan ESA, "Yeni bilgilendirme yapılacağını" ekledi.