Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalması bekleniyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak, kuvvetli yağış, fırtına seviyesine ulaşan rüzgarlar ile iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Özellikle Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kesimlerinde yağışların kuvvetli olması beklenirken; Marmara ve Kuzey Ege'de 60-80 kilometre/saat, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde ise 40-60 kilometre/saat hızla güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve sis görülürken, günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 19, Ankara'da 16, İzmir'de 21, Antalya'da 23, Adana'da 22, Samsun'da 21, Trabzon'da 19, Diyarbakır'da 14 ve Erzurum'da 9 derece civarında seyredecek.

Yarın, yağışlı sistem neredeyse tüm yurda yayılacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz kesimlerinde kuvvetli yağış beklenirken; Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanaklar görülecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Doğudaki bazı illerde güneyli rüzgarın hızı 40-60 kilometre/saate ulaşacak. Yarın sıcaklıklar kuzeybatıdan başlayarak sert düşüş gösterecek; termometreler İstanbul'da 6/9, Ankara'da 9/11, İzmir'de 14/18, Antalya'da 16/22, Adana'da 13/19, Samsun'da 12/14, Trabzon'da 16/18, Diyarbakır'da 3/15 ve Erzurum'da -2/8 dereceyi gösterecek.

Çarşamba günü yağışlar yurdun doğusuna çekilecek. İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar sürecek; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı öne çıkarken, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Batı ve iç bölgelerde ise yağışın yerini pus ve sis alacak. Hava sıcaklıklarındaki düşüş ülke geneline yayılacak ve sıcaklıklar Ankara'da 0/4, İstanbul'da 3/9, İzmir'de 8/16, Antalya'da 14/23, Adana'da 12/19, Samsun'da 6/13, Trabzon'da 9/13, Diyarbakır'da 7/13 ve Erzurum'da -2/0 derece seviyelerine inecek.

Perşembe günü Trakya kesimi ile Doğu Karadeniz kıyılarının doğu ucu dışında yağış beklenmiyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, iç ve doğu bölgelerde pus ve sis etkili olacak. Gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini artıracak; en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Ankara'da -1/9, İstanbul'da 6/14, İzmir'de 9/18, Antalya'da 12/22, Adana'da 8/20, Samsun'da 4/16, Trabzon'da 5/13, Diyarbakır'da 1/12 ve Erzurum'da -12/-2 derece olarak tahmin ediliyor.

Cuma günü Trakya çevrelerinde sağanak beklenirken, ülkenin geri kalanında az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarında batıdan başlayarak kısmi bir artış yaşanacak; sıcaklıkların İstanbul'da 12/17, Ankara'da 2/12, İzmir'de 12/20, Antalya'da 13/23, Adana'da 10/21, Samsun'da 8/19, Trabzon'da 8/17, Diyarbakır'da 2/13 ve Erzurum'da -6/3 derece olması bekleniyor.

Hafta sonu ise yeni bir yağışlı sistem batı bölgelerden yurda giriş yapacak. 28 Kasım Cumartesi günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak görülürken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava sürecek. Pazar günü yağışlı havanın etki alanı genişleyerek Marmara, Ege, Akdeniz'in büyük bölümü, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısını kapsayacak; yurdun doğu yarısında ise parçalı ve az bulutlu hava koşulları devam edecek.