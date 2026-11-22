İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden önce, tanımlama ve navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki yasak bölgeye giren iki petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığı belirtildi.

Açıklamada, uyarıları dikkate almadan ve navigasyon sistemlerini kapatarak yasak bölgelerde seyreden gemilerin sahipleri, işletmecileri ve sevkinden sorumlu kişilerin, tankerlerde meydana gelecek sonuç ve zararlardan doğrudan sorumlu olacağı ifade edildi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.