İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan ve Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 14. gününde devam etti.

Oturum çıkışı basın mensuplarının sorularını cevaplayan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bazı ülkelerin çözümsüz tavrına dikkat çekerek, “Yenilenebilir enerjinin arttırılması noktasında, okyanuslar, dağlar konusu, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi, Paris Anlaşması'na uyumlu karbon yakalama gibi birçok hedefi, birçok projeyi ortaya koyduk. Tarafların sonuçta kabul etmediği bir kararın çıkma ihtimali yok. Ve burada bir kısım ülkeler çıkmasını, bir kısım ülkeler de çıkmaması gerektiğini düşündüklerini ifade ettiler içeride de. Sizler de takip ediyorsunuz. Biz başkanlık olarak ilk günden itibaren sonuç odaklı bir yaklaşımla çalıştık. Artık söz de karar da tarafların” dedi.

"Müzakere odalarında karar almama üzerine bir sistemin kimseye faydası yok"

Türkiye’nin uzlaştırıcı diplomasiyi dünyanın geleceği için son ana kadar devam ettirdiğini belirten Kurum, elektrifikasyon hedefinin emisyon azaltımına sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, “Biz yapacağımız her şeyi yaptık ama bir kelimeye takılıp, bir ifadeye takılıp, dünyadan gerçekten güzel haberler bekleyen insanların umudunu kırmamak gerekir. Benim bakış açım bu. Neticede bu hedefler, bu Örtü Karar bugün yaşamış olduğumuz emisyonları yüzde 30 azaltıyor. Yani buraya toplantı yapıp müzakere odalarında karar almama üzerine bir sistemin kimseye bir faydası yok. Yani biz bunu kabul etmediğimiz için uygulama odaklı bir yaklaşımla konferansa yön verdik. Tabii ki artık karar tarafların” ifadesini kullandı.

"Bundan sonra yeni bir metin olmayacak"

COP31 Başkanlığı olarak Türkiye’nin yeni bir Örtü Karar metni hazırlamayacağını vurgulayan Kurum, “Bundan sonra yeni bir metin olmayacak. Zaten uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda biz yeni bir metin çalışması yapmayacağız. Mevcut kararları yürüteceğiz. Mevcut konuları, yine Paris Anlaşması çerçevesinde alınmış kararları, müzakere salonlarında ne çıkıyorsa” diye konuştu.

"Eğer samimiyetten söz edeceksek, birlikte gayret göstermeliyiz"

Kurum, uygulamaya geçme yönünde bazı ülkelerin sorumluluk üstlenmek yerine açmazları tercih ettiğine dikkat çekti:

"Sorun şu; yani ilk gün, ikinci gün aldığımız kararlara baktığınızda müzakere salonları ilerlemiyor. Müzakere salonlarında karar alınmıyor. Yani alınmamasıyla birlikte de biz iklim değişikliğinin etkilerini daha da fazla yaşamaya devam ediyoruz. Eğer samimiyetten söz edeceksek, hakkaniyetten söz edeceksek eğer, birlikte gayret göstermeliyiz. Bu gayreti göstermediğimiz durumda dünya daha da kötüye gidecek. İklim müzakerelerini tartışmanın, buradaki süreci yeniden ele almanın kimseye bir faydası yok.

Ortada gerçek var. Ortada evi yıkılanlar var, sellerle hayatını kaybedenler var, çocuğunu, evladını, yavrusunu kaybedenler var” ifadesini kullanan Kurum şunları söyledi: Biz ülkeleri baştan itibaren bu sorumluluk bilincinde hareket etmeye davet ettik. Her türlü organizasyonu burada hazırladık. Huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde herkes özgürce kendini dile getirsin istedik, ifadelerini söylesin istedik ve bu bakışla da sürecimizi yürütüyoruz. Sonuna kadar da böyle olacağız. Herkesi dinleyeceğiz. Varsa yapabileceğimiz bunları yapmaya çalışacağız. Başkanlık olarak bizim görevimiz bu. İnsanları bu noktada uzlaşıya davet etmek. Hem biz hem de Avustralya tarafı da ilk günden beri bu gayretle çalıştı. Ben bu sürece destek olan tüm ülkelere teşekkür ediyorum. Gerçekten samimi bir şekilde, belki ülke menfaatlerini de ilgilendiren konulara ilişkin gayret gösterdiler. İlerlemeye ilişkin adım attılar ama bazı ülkelerde işte bir kelimeye, bir ifadeye takılıp açıkçası başka konuları, yani iklimle ilgisi olmayan konuları buraya taşıyarak sürecin ilerlemesine maalesef engel oldular. Durum budur… Yapacak bir şey yok. Biz elimizden geleni yaptık. Karar 196 ülkenin. Dolayısıyla biz de onların kararına saygı duyacağız"