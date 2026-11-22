İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın aynı günün gecesinde etkisini kaybedeceği aktarılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra kentin doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'de kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege Bölgelerinde görülecek yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ve Balıkesir çevreleri ile Sakarya'nın güney, Bilecik'in kuzey, Kütahya'nın batı, İzmir ve Manisa'nın kuzey, Çanakkale'nin güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde beklendiği bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.