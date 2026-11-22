Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara ve Ege'de görülecek rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Denizlerde fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve fırtınanın, salı sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güney batıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Doğu kesimlerde kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muş, Ağrı, Van, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün yurdun doğu kesimlerinde devam eden yağışın Muş, Ağrı, Van, Bitlis çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bingöl'ün güney, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışın oluşturacağı ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

22 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın 22 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Van, Batman ve Yalova'da vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.