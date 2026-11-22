Hava trafik kontrolörlüğü hizmeti veren Skeyes'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gösteriye katılacak personel sayısı nedeniyle normal hava trafik kontrol hizmeti sağlanamayacak.

Yarın, Belçika'daki havalimanlarında tüm uçuşlar iptal edilecek.

Hava trafiği yerel saatle 07.00-21.00 saatlerinde durdurulurken, acil durumlar ve güvenlik açısından kritik öneme sahip uçuşlar için gerekli asgari hizmet sürdürülecek.

Yaklaşık 60 bin yolcunun etkileneceği öngörülüyor

Brüksel Havalimanı Sözcüsü'nün yaptığı açıklamaya göre, yarın 429 yolcu uçuşunda toplam 59 bin 500 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Hava yolu şirketleri ve ilgili kuruluşlar, operasyonel sonuçlar konusunda doğrudan bilgilendirilirken, yolcuların uçuşlarına ilişkin ayrıntılar için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri gerekiyor.

Sendikalar, 11. ulusal eylemini düzenliyor

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT'ye göre, Belçika'nın 3 büyük sendikası, Belçika Başbakanı Bart De Wever hükümetinin göreve gelmesinden bu yana 11. ulusal grevlerini düzenleyecek.

Sendikalar, federal hükümetin kemer sıkma planlarına karşı çıkarken, hükümetle yürütülen müzakerelerde baskıyı artırmayı hedefliyor.

Göstericilerin yerel saatle 10.00'dan itibaren Brüksel Kuzey Garı'nda toplanması, 10.30'da konuşmaların yapılması ve yürüyüşün 11.00'de başlaması planlanıyor.

Toplu taşımada aksamalar

Gösteri ve grev nedeniyle Flaman Bölgesi'nde toplu ulaşım hizmetlerinde de önemli aksamalar bekleniyor.

Flaman toplu taşıma şirketi De Lijn, otobüs ve tramvay seferlerinin yaklaşık yüzde 40'ının yarın gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı.

Brüksel toplu taşıma şirketi MIVB de pazartesi günü ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Aksamaların yalnızca greve katılabilecek personelden kaynaklanmayacağı, gösteri yürüyüşünün güzergahı üzerindeki ulaşım hatlarının da etkilenebileceği belirtildi.

Güzergaha yakın noktalardan geçen bazı hatlarda gecikmeler ve sefer kesintileri yaşanabileceği ifade edildi.

Çöp toplama hizmetlerinin etkilenmesi bekleniyor

Brüksel'in atık yönetiminden sorumlu Net Brussel kurumu da çok sayıda belediyede çöp toplama hizmetlerinin aksayabileceği uyarısını yaptı.

Kurum, bölge sakinleri ve esnaftan çöp poşetlerini normal toplama takvimine uygun şekilde dışarı çıkarmalarını istedi.

Toplanamayan poşetlerin sokakta bırakılabileceği, eksik kalan toplama işlemlerinin salı gününden itibaren telafi edileceği bildirildi.

Kreşler ve belediye hizmetlerinde de kesintiler olabilir

Ulusal grevin, kreşler ve belediye hizmetleri üzerindeki etkisinin ise belediyelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor.

Flaman Şehirler ve Belediyeler Birliği (VVSG), özellikle belediyelere bağlı kreş hizmetlerinde çalışanların eyleme katılma eğiliminin yüksek olduğunu bildirdi.

Olası hizmet kesintilerinden etkilenecek ebeveynlerin normal şartlarda kreş yönetimleri tarafından bilgilendirileceği belirtilirken, belediye hizmetlerinin durumu hakkında bilgi almak isteyenlerin bağlı bulundukları belediyelerin internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri istendi.