Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kepez Belediyesinde; "Rüşvet, Kamu Kurum ve Kuruluşların İhalesine Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma" iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Aralarında belediye imar müdürü, bürokratlar ve çalışanların da olduğu 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis sabah saatlerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. 19 şüpheli Antalya'da, 1 şüpheli ise Konya'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.