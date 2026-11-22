DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında "Malatya ayaklandı" şeklindeki provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malatya'da yaşanan güncel bir olay söz konusu değildir. İlgili görüntülerin eski tarihli olduğu, gerçek bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı biçimde yeniden servis edildiği belirlenmiştir.

Kamu düzenini bozmaya yönelik bu asılsız iddiaları üreten ve yayan şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Toplumsal huzur, birlik ve dayanışmayı hedef alan psikolojik harekat içeriklerine kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur."