Kayseri'de yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma ve ziynet alacakları yönünden dava açtı. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, dava kapsamında ortaya sürülen iddialar üzerine tarafların boşanmasına, çocukların velayetinin anneye verilmesine karar verdi.

İstinaf başvurusu üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Erkek, tarafların kusur oranlarının belirlenmesi ile "eski eşinin çocukları ihmal ettiğini" iddia ederek velayet yönünden, kadın ise kusur oranının yeniden belirlenmesi ile tazminat miktarı yönünden dosyayı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesince verilen "çocukların velayetinin anneye verilmesi" dışındaki kararları hukuka uygun bularak onadı. Daire, erkeğin, "annenin çocukları ihmal ettiği" yönündeki temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü iddialar yönünden ise "velayet" kararını bozdu.

"Velayet kararını" bozma gerekçesi

Dairenin kararında, velayetin düzenlenmesinde asıl olanın çocuğun üstün yararı olduğu, gerekli hallerde uzmanlar aracılığıyla tarafların velayeti üstlenmeye engel durumlarının olup olmadığının araştırılması gerektiği kaydedildi.

Yapılacak araştırma sonucu çocuğun menfaatine göre karar verilmesi gerektiğine işaret edilen kararda, yargılama konusu olayda erkeğin "annenin ortak çocukları ihmal ettiğine dair mesaj kayıtları sunarak velayet talebinde bulunduğu" belirtildi.

Velayetin kamu düzenine ilişkin olduğu vurgulanan kararda, "Bu nedenle yargılamanın her aşamasında hakim tarafından ortaya çıkan koşulların değerlendirilmesi ve resen dikkate alınması gerekir. Çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibi değiştirilebilecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Kararda, yasal düzenlemeler uyarınca temyiz dilekçesinde ileri sürülen sebeplerin değerlendirilerek konuyla ilgili uzmanlarca yeniden bir rapor düzenlenmesinin sağlanması, yeni rapor doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu çocukların üstün yararları doğrultusunda velayet yönünden hüküm tesis edilmesi gerektiği bildirildi.