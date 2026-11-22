Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta da yoğun mesaisine devam edecek.

Meclis'teki bütçe maratonunda komisyon aşaması bu hafta sona eriyor. Enerji, Ulaştırma ve Altyapı, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi sırasıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Bakanlar, faaliyetlerini ve hedeflerini anlatacak.

Cumhurbaşkanlığı bütçesini de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak.

Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde de iki ayrı kanun teklifi bulunuyor.

Yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması zorunlu hale gelecek. Bunun için dijital hizmet vergisi mükellefi olunması, vergi borcunun bulunmaması ve Türkiye'de bir irtibat adresi ile temsilci gösterilmesi gerekecek.

Genel kurul'da ele alınacak diğer teklif farklı alanlarda düzenlemeler içeriyor. Teklif yasalaştığında 2 milyonu aşkın kişinin Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek. Temiz enerji dönüşümü ivmelendirilecek.

Ayrıca yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan kişiler karar ve işlemleri nedeniyle hukuki, idari ve mali olarak sorumlu tutulamayacak.

Adım adım Terörsüz Türkiye hedefine

Terörsüz Türkiye hedefinde de İzleme Komisyonu'nun kurulması için gözler Meclis'te. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kısa süre içinde siyasi partilere üye bildirimi için çağrıda bulunması bekleniyor.