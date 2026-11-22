Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 48’inci Hudut Tugay Komutalığında (Şenoba/Şırnak) 21 Kasım’da meydana gelen silah kazasında yaralanan İstihbarat Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, silah kazası sonucu 21 Kasım'da şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.​​​​​​​