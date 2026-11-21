Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ikinci kez tehlike uyarısı ifade edildi.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumaları, en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Bakanlık, daha önce "mevcut bir tehlike uyarısı" kapsamında halka sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Uyarıdan kısa bir süre sonra Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, olay yerinde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedilmişti.