Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reklam Kurulunun bir zincir marketin "Hep Ucuz" sloganıyla yayımladığı reklamları mercek altına aldığını belirtti.

Yapılan incelemelerde, "Hep Ucuz" ifadesinin tüketicide marketteki tüm ürünlerin her zaman ucuz olduğu yönünde bir algı oluşturduğunun ancak bu iddiayı doğrulayacak yeterli bilgi ve belge sunulamadığının tespit edildiğini aktaran Kaplan, Bakanlık tarafından 7 zincir markette fiyat karşılaştırmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaplan, süt, çay, un, pirinç, ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek maması, bebek bezi ve deterjan gibi temel tüketim ürünlerinin incelendiği değerlendirmelerde, söz konusu marketin tüm ürünlerinin sürekli ucuz olduğunu ortaya koyan bir bulguya ulaşılamadığını kaydetti.

Şirketin daha sonra yaklaşık 500 temel tüketim ürünü üzerinden ve 10 zincir marketi kapsayan karşılaştırmalar yaptığını belirtmesine rağmen bu çalışmaların da "Hep Ucuz" iddiasını doğrulamadığının belirlendiğini ifade eden Kaplan, daha önce reklamları durdurma kararı verilmesine rağmen söz konusu reklamların sosyal medya hesabında yayımlanmaya devam ettiğinin tespit edildiğini vurguladı.

Reklam Kurulu tarafından yanıltıcı ve tüketicinin fiyat algısını bozucu nitelikte değerlendirilen reklamlar nedeniyle ilgili zincir markete 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildiğini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamlarla mücadele edilmesi ve adil piyasa koşullarının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."