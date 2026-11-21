Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulmuş 55 kayıtlı devlet için geçerli olan hegemon sistemin artık bugün için çok fazla işe yaramadığını görüyoruz.

Trump-Şi-Putin’in bir araya geldiği zirve

Bu üç ülkenin bir araya gelip belli başlı konuları konuşması önemli. Sorunlar çözülemese de daha kötüye gitmesini önleme açısından belli konuları müzakere etmesi, göz göze bakması son derece önemli.

Nükleer silahlar konusunda ortaya koydukları bir dil var. Bu bir yere gider mi? Bir girişim çıkar mı? Bekleyip görmek lazım. Benim şahsi görüşüm çok ileri bir hamle çıkmayabilir.

ABD-İran savaşı

Bu savaşın, çözümsüzlüğün getirdiği ekonomik yük her geçen gün zorlaşıyor birçok ülke için. Çok yıkıcı etkileri olmaya doğru gidiyor. Siyasi açıdan sorunlu bir konu.

Hürmüz'le ilgili süreç tıkanıklık içinde. Amerika-İran anlaşması sadece Hürmüz Boğazı’nın açılması için önemli değil, aslında küresel finansal krizin biraz daha geriletilmesi manasında önemli.

Amerika'nın çıkarlarını koruyorum iddiası altında birçok konu aslında halk nezdinde yönetilebilir gözüküyordu. Ne zaman ki başka bir ülke adına vekil unsurmuş gibi, siz bir savaşa girdiğiniz zaman, o zaman siz iddianızın en güçlü olduğu yerde, sorgulanıyorsunuz. Önce Amerika mı? Önce İsrail mi?

Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump arasında gerçekten liderler diplomasisinin örneği olabilecek çok ciddi bir ilişki var. Kamuoyunun gündemine gelen gelmeyen birçok konu yönetildi.

Gazze soykırımı

Buna doğrudan ve dolaylı yardım eden hangi aktör varsa siyasi bedel ödemeye devam edeceğini görüyoruz. Özellikle ABD’nin Suriye’den ve Irak’tan çekilmesi bizim terörsüz bölge projemiz açısından da hayati derecede merkezde olan bir konuydu.

CAATSA yaptırımlar

Yasalaştırılmış konularda idarenin yetkisi yok, hareket tarzı çok sınırlı.

Rus savunma sistemini alan bir ton ülke var. ABD hangisine CAATSA koydu? Türkiye’nin bölgesinde duruşu, iradesi bölgedeki belli başlı güçlerin, ağırlıklı olarak İsrail’in hoşuna giden husus değil. ABD’de de ciddi lobi yapıyor. Amerikan siyasetinde lobiler önemli. İsrail lobisi, Yunan lobisi devreye girip yerel siyasete etki ediyorlar. Yönetim nezdinde irade var. İnşallah aşacak bu konuyu.

"Türkiye'nin ürettiği dış politika terimleri başka coğrafyalarda da kullanılıyor"

Türkiye’nin sahip olduğu gücü ve etkiyi, barışı ve istikrarı ve refahı tesis etmede kullanan bir aktör olması onu sürekli aranan bir aktör hale getiriyor. Türkiye’nin ürettiği dış politika kavramları, terimleri artık başka coğrafyalarda da kullanılmaya başlandı. Ne bölgedeki ne küreseldeki yaşamsal krizleri büyük ölçüde biz ülkemize yansıtmadık. Tam tersine ön alıcı oynayarak elimden geleni yaptık yapmaya da devam edecek.

"İttifaka üye olan ülkeler birbirlerine güven veriyorlar"

Mekke ittifakı ile ilgili kurumsal çalışmalar iyi gidiyor, çalışmalar devam ediyor. Yani ana kararlar alındı, ana mekanizmalar kuruldu şimdi de altı dolduruluyor.

(Muhalefetin Yemen çöllerinde Türk askerinin kanı akacak referansı) Yemen çölü dediğiniz yer o zamanki haliyle bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalan herhangi bir yerden farklı bir yer değil. O örneği bugüne taşımak olmaz.

İttifaka üye olan ülkeler birbirlerine güven veriyorlar. "Ben sana saldırmayacağım, sana saldıran olursa ben onunla beraber olmayacağım." Yemen içinde asker bulundurulmasına yönelik alınmış bir karar yok. Ama Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik gereken destek veriliyor. Suudi Arabistan şu an Yemen konusunda 30’a yakın ülkeyle iş birliği yapıyor. ABD, İngiltere, bazı Avrupa ülkeleri Yemen’deki hedefleri bilmiyorum kaç defa bombaladılar.

Teknik süreçleri var, hukuki süreçleri var. Bir de hangi ittifaka ait olursanız olun eğer topyekün bir savaşın parçası olacaksanız meclis kararı çıkarmanız lazım. Bunu kendileri de biliyorlar.

Savaş bizim işimiz. Konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar, merak etmeyin.