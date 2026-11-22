ABD merkezli CNBC televizyonuna verdiği röportajda Bessent, ABD'nin Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskı politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'ın kendisine yönelik tehditlerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bessent, halen askeri üste kaldığını doğrulayarak, "İranlıların beni korkutmasına izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

ABD basınının, evinin fotoğrafını konum bilgileriyle yayınlamasını da eleştiren Bessent, askeri üste yaşamın iyi gittiğini belirterek, İran üzerindeki baskıyı, Tahran yönetimi bir anlaşmaya bağlı kalmaya hazır olana kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Bessent, ABD'nin İran'a yönelik "Ekonomik Dışlama Operasyonu (Operation Economic Outcast)" adını verdiği politikasının yaklaşık 2,5 aydır sürdüğüne işaret ederek, bunun tarihte herhangi bir ülkeye uygulanan en kapsamlı ekonomik izolasyon olduğunu savundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent'in, İran'dan gelen tehditler nedeniyle başkent Washington'daki evinden bir askeri üsse taşındığı öne sürülmüştü.

Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle taşınmıştı

Son dönemde, İran tehditleri iddialarıyla Donald Trump yönetiminden başka yetkililer de güvenlik nedeniyle evlerinden taşınmıştı.

Bu isimler arasında Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine gelen Stephen Miller ve eski Adalet Bakanı Pam Bondi de yer alıyordu.