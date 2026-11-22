Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de devam eden insani krizin etkilerini azaltmak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Dağıtım çalışmaları kapsamında yaklaşık 25 bin kişilik gıda yardımı bölgedeki ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Bu kapsamda, bölgede yeniden faaliyete geçirdiği Gazze ofisiyle yereldeki ihtiyaçların tespitini ve iyileştirme çalışmalarını daha etkili şekilde yürüten Türk Kızılay, bağışçıların desteğiyle tedarik edilen 5 bin 300 adet gıda kolisini Gazze'nin muhtelif yerlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Gazze'de temiz suya erişim ve hijyen koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, her gün 150 ton içme suyu dağıtımıyla en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacını, aşevleri aracılığıyla günde 30 bin kişinin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Türk Kızılay, bölgeye yönelik saldırılar sonucunda uzuv kaybı yaşayanlar için "Protez-Ortez" destek projesi başlattı. Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordineli yürütülen proje kapsamında yararlanıcılar, gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından kendileri için üretilen protez desteğine kavuşuyor.

Türk Kızılay, savaştan etkilenen Gazzeli çocuklar için de "Gazze-Neşeli Çocuklar" projesini sürdürüyor. Proje kapsamında Kızılay ekipleri, çocuklara yönelik oyun ve gösteriler eşliğinde ikramlıklar dağıtıyor.