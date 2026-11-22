İnegöl’ün Akhisar Mahallesi’nde S.İ.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dere yatağına savruldu.

Dere yatağındaki çalılara çarparak duran otomobil, suya düşmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, sürücüye alkol testi yapmak istedi. Ancak sürücü alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Yapılan incelemede sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri tarafından sürücüye alkol testini reddetmekten 150 bin lira, daha önce alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanmaktan ise 200 bin lira olmak üzere toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.