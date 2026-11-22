Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında saat 04.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen 1 kişi kurtarılamadı.
Tedavileri süren 7 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.