23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, ​​​​​​​Gergün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan ve şehidin öz geçmişinin okunduğu törende, İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu dua etti.

Törenin ardından şehidin cenazesi, helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Evli olduğu öğrenilen Gergün'ün cenazesi, buradan hava yoluyla Samsun'a uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Cezmi Yalınkılıç, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Gergün'ün naaşı memleketi Samsun'a getirildi

Askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen törenle karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yeni Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, Yeni Parti İl Başkanı Mehmet Özdağ ile kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı, İl Müftüsü Yakup Pulat'ın yaptığı duanın ardından tören için hazırlanan cenaze aracına alındı.

Astsubay Çavuş Yalın Gergün'ün annesi Burcu Çelik'in umre ibadeti için kutsal topraklarda olduğu öğrenildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yalın Gergün için yarın Samsun Büyük Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'ndaki Samsun Garnizon Şehitliği'nde defnedilecek.