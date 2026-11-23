Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, sözlü sınava girecek adaylarda 2026 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adaylar sözlü sınav başvurularını 07-11 Aralık tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Belirtilen başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğindeki başvuru linkiyle de adayların başvuru yapabilmeleri sağlanacak.