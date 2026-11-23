Yetkililer, başkent Cakarta'ya yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesindeki Banten eyaletine bağlı Cikande'de bulunan PT Fonusa Agung Mulia şekerleme fabrikasının bir binasında Cumartesi akşamı çıkan yangının nedenini araştırmaya devam ediyor.

Çalışma konularından sorumlu cumhurbaşkanı danışmanı Said Iqbal, gazetecilere yaptığı açıklamada 24 kişinin öldüğünü belirterek, güvenlik protokollerinin uygulanmasının değerlendirildiğini ve fabrikanın üst yöneticisini (CEO) ifadeye çağıracağını ekledi. Said, ön raporların yangının bir klimadaki kısa devreden kaynaklanmış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Fabrikanın CEO'su Steven Erwin Wijaya, Cumartesi günkü vardiya için fabrika kompleksinde yaklaşık 300 kişinin bulunduğunu belirtti.

Kurtarma ekipleri halen kayıp olan yaklaşık 30 kişiyi enkaz altında aramaya devam ediyor.