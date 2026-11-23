Araştırmacıların bildirdiğine göre, özel bir sivrisinek türünün yoğun olarak bulunduğu Brezilya mahallelerinde yaşayan çocukların dang hummasına veya endişe verici bir diğer virüs olan chikungunyaya yakalanma olasılığı çok daha düşük çıktı.

Dünyada dang hummasının en yoğun görüldüğü bölgelerden birinde 5 bin 700'den fazla çocuk üzerinde yürütülen kapsamlı çalışma; yalnızca haşere ilaçlarına güvenmek ve ısırılmaktan kaçınmaya çalışmak yerine, bu virüsleri bulaştıramayan sivrisinekler yetiştirmenin uygulanabilir bir strateji olabileceğine dair yeni kanıtlar sunuyor.

Uluslararası araştırma ekibinden Emory Üniversitesi'nden Dr. Sri Edupuganti, "Wolbachia taşıyan" bu sivrisineklerin bulunduğu mahallelerde, okul çağındaki çocuklarda dang humması ve chikungunya enfeksiyonlarında benzer mahallelere kıyasla yaklaşık yüzde 69'luk bir azalma saptandığını ve bu etkinin Brezilya'nın 2024'teki şiddetli dang humması salgını sırasında bile korunduğunu söyledi.

Bu son araştırma, Florida'nın en azından 1940'lardan bu yana herhangi bir ABD eyaletinde görülen en büyük salgın olduğu tahmin edilen, alışılmadık derecede büyük bir virüs salgınıyla boğuştuğu bir dönemde geldi.

ABD'de dang humması genellikle çoğunlukla yurt dışına seyahat eden kişilerde görülüyor. Ancak Cuma günü itibarıyla Florida sağlık yetkilileri, yaklaşık dörtte üçü Tampa kentine ev sahipliği yapan Hillsborough bölgesinde olmak üzere 650'den fazla yerel kaynaklı vaka tespit etti.