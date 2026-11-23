Bilim insanları, yakın gelecekte Ay yüzeyindeki üslerde görev alabilecek astronotları beslemek amacıyla, simüle edilmiş Ay toprağında yenilebilir ve besleyici patatesler yetiştirmeyi başardı. Ay toprağı simülantını organik maddelerle destekleyen araştırmacılar, yeterli miktarda organik madde eklendiğinde patateslerin tıpkı Dünya toprağındaki kadar iyi büyüdüğünü tespit etti.

NASA tarafından desteklenen araştırmada, kırmızı kabuklu, beyaz etli ve erken olgunlaşan "Modoc" adlı bir patates çeşidi kullanıldı.

Astronotların gelecekteki menüsü belli oldu

Hem ABD hem de Çin, Ay'da uzun süreli üsler kurma planlarıyla birlikte önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine astronot göndermeyi hedefliyor. Gerekli tüm gıdanın Dünya'dan taşınmasının pratik olmaması nedeniyle, bir Ay üssünde görev yapacak insanların yaşamını sürdürebilmesi için yerel bir gıda kaynağı hayati önem taşıyor.