Yatırımcıların yeniden alıma yönelmesiyle ABD ve Avrupa borsalarının yanı sıra altın ve kripto para piyasalarında da güçlü bir toparlanma kaydedildi. Önde gelen borsa endekslerinde genele yayılan artışlar görülürken, altın ve Bitcoin fiyatı yükseldi.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 3,01 artarak 49.595,31 puana, S&P 500 endeksi yüzde 4,73 artışla 7.237,17 puana ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 6,51 kazançla 24.089,56 puana ulaştı.

Piyasa değeri en yüksek 100 finans dışı şirketi izleyen Nasdaq 100 endeksi de yüzde 6,86 artışla 26.746,09 puana yükseldi.

Avrupa tarafında ise gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,81 değer kazanarak 636,97 puana çıkarken, Alman DAX endeksi yüzde 2,2 artışla yeniden 25 bin puanın üzerine yerleşti.

Nvidia geçen haftaki kayıplarını telafi etti

Huang'ın Nvidia'da CEO'luk görevine geri dönmesi ABD borsalarında hisse senedi fiyatlarını hızla yukarı taşıdı. Ana endeksler, seans öncesi işlemlerde kaydettikleri güçlü kazanımları daha da genişleterek genele yayılan bir toparlanma rallisine girdi.

Nvidia Yönetim Kurulu, geçen hafta Huang'ı CEO olarak geri getirme planlarının bulunmadığını belirtmesine rağmen, bu kararından geri adım attı.

Pazartesi günü Kurul, Huang'ı yeniden göreve getirme kararının "hissedarlar, çalışanlar, iş ortakları ve müşterilerin en yüksek yararına" olduğunu açıkladı.

Çeşitli ilişki iddiaları ve casusluk skandalının ardından 12 Kasım'da istifa eden Huang ise "Nvidia'ya geri dönmekten onur duyduğunu" ifade etti.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 23 değer kaybeden Nvidia hisseleri, pazartesi günü ise yüzde 31,5 değer kazandı ve geçen haftaki kayıplarını telafi etti.

Analistler, Huang'ın dönüşünün yapay zeka ticaretinin hala ne ölçüde tek başına ona bağlı olduğunu gösterdiğini belirterek, yatırımcıların şirketin kurucusunun yeniden dümenin başına geçmesiyle geçen haftaki satış dalgasını yeniden değerlendirmek için güçlü bir gerekçeye sahip olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte analistler, bu rahatlama rallisinin ne kadar sürdürülebilir olacağının belirsizliğini koruduğuna işaret etti.

Bazı analistler, mevcut durumun kar realizasyonu için iyi bir fırsat olabileceğini ancak Huang hakkındaki soruşturmaların sürdüğünü belirtirken, bazıları da borsalardaki toparlanmanın devam etmesi için yapay zeka yatırımlarının hissedarların beklediği büyüme ve getiriyi sağlamayı sürdüreceğine dair kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yapay zekayla ilişkili hisseler yükseldi

Geçen hafta, yapay zeka etrafındaki yatırım patlamasının zirveye ulaşmış olabileceği ve kar büyümesinin yavaşlayacağı endişeleriyle yaşanan sert satış dalgası, hisse senetlerini baskılamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde yapay zeka ile ilgili şirketlerin hisseleri, son satış dalgasının ardından toparlandı. Yatırımcılar, Nvidia'nın yanı sıra, diğer çip ve teknoloji hisselerine de yeniden ilgi gösterdi.

ABD'li çip üreticilerinden Broadcom'un hisseleri yüzde 3, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 19, AMD'nin hisseleri yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Geçen hafta rekor büyüklükteki halka arzla Nasdaq borsasında işlem görmeye başlayan yapay zeka şirketi Anthropic'in hisseleri ise yüzde 1,4 geriledi.

Öte yandan, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın rakibi Zscaler'ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle bünyesine katmak üzere anlaşmaya varması sonrasında Zscaler'ın hisseleri yüzde 17,7 yükseldi.

Tahvil, kripto para, altın ve petrol piyasalarındaki tepkiler

Yatırımcıların yeniden hisse senetleri gibi riskli varlıklara yönelmesi, güvenli liman kabul edilen devlet tahvillerinde satışları beraberinde getirdi.

Tahvil piyasasındaki satış baskısına paralel olarak ABD'nin 10 yıllık hazine tahvili faizi gün içinde 7 baz puan artarak yüzde 4,98'e kadar yükseldi, daha sonra yatay seyirle yüzde 4,93 seviyesinde dengelendi.

ABD'nin 2 yıl vadeli hazine tahvili de 7 baz puan artışla yüzde 4,68'e çıktı.

Kripto para piyasasında ise Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyelerine gerileyen Bitcoin, bugün yeniden 61 bin doların üzerine yükseldi. Buna karşın en büyük kripto para biriminin ay başındaki 80 bin dolarlık zirvesinin oldukça gerisinde bulunması dikkati çekti.

Risk iştahındaki artışa rağmen altın fiyatları da pazartesi günü güçlü yükseliş kaydetti. Geçen hafta doların güçlenmesi ve borsa zararlarını telafi etme amaçlı satışlarla yaklaşık yüzde 9 değer kaybederek mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşayan ve cuma günü 3 bin 506 doları gören ons altın, Nvidia rallisinin ve merkez bankası alımlarının desteğiyle yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 3 bin 633 dolara ulaştı.

Petrol fiyatları ise Orta Doğu'dan yapılan sevkiyatların yeniden artmasıyla bir miktar gevşedi. Geçen hafta yaklaşık yüzde 3,5 gerileyen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, pazartesi günü de yaklaşık yüzde 3,5 düşerek 89,37 dolara indi.

Emtia piyasalarında beklentiler değişiyor

Bakır ve diğer endüstriyel metaller, uzun süre yapay zeka patlamasının en büyük kazananları arasında yer alıyordu. Ancak hisse senedi piyasalarındaki çalkantı, bu varlıklarda yeniden değerlemeye yol açtı.

Özellikle elektrik şebekelerinin kablolamasında kullanılan bakır, yapay zeka coşkusu ve ABD'nin ithalat tarifeleri uygulayacağı beklentisiyle eylül ayında ton başına yaklaşık 15 bin dolar ile rekor seviyeye yükselmişti.

Son dönemde 12 bin dolara kadar gerileyen bakır fiyatı, bugün yeniden toparlanmaya başladı. Geçen ay toplam yüzde 13 değer kaybeden bakır, yalnızca son bir haftada yüzde 6 düştü.

Analistler, fiyatlardaki bu gerilemenin arz koşullarından ziyade finansal piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların genel olarak endüstriyel metallerden çıkmasıyla birlikte kalay ve alüminyum da son dönemde baskı altında kaldı. Alüminyum fiyatları bir ay içinde yüzde 6 gerilerken, kalay fiyatlarındaki düşüş yüzde 20'yi aştı.

Yatırımcılar enflasyon verisini bekliyor

Piyasalarda bu hafta, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri bekleniyor.

Çarşamba günü yayımlanacak söz konusu verinin, Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olması öngörülüyor.