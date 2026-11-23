Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalar bu sabah daha da yoğunlaştırıldı.

Çalışmalarda dişi olduğu değerlendirilen aslanın canlı ele geçirilmesi için jandarma ve ilçe zabıta ekipleri adeta seferber oldu.

Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan arama çalışmaları dronla da görüntülendi.

Aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edildi

Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu.

Durumun, Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğü'ne de bildirilmesinin ardından ekipler harekete geçmişti.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemişti.

İncelemede, dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvana ait görüntüler tespit edilmişti.

Bölgede jandarma asayiş timi tarafından güvenlik tedbirleri alınırken çevrede ikamet eden vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı.