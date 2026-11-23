Bakan Kacır, konuya ilişkin açıklamasında, çağrının robot teknolojilerinde yetkinliğin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle başlatıldığını belirtti.

Çağrının Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendireceğini ve rekabet gücünü artıracağını ifade eden Kacır, bu kapsamda firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunulacağını kaydetti. Bakan Kacır, destek çağrısının teknoloji ekosistemi için hayırlı olmasını diledi.

Başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği çağrıya ilişkin işlemler "https://rip.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.