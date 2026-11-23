Bakan Kacır, konuya ilişkin açıklamasında, çağrının robot teknolojilerinde yetkinliğin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle başlatıldığını belirtti.
Çağrının Türkiye'nin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendireceğini ve rekabet gücünü artıracağını ifade eden Kacır, bu kapsamda firmalara proje bütçelerinin yüzde 50'si oranında hibe desteği sunulacağını kaydetti. Bakan Kacır, destek çağrısının teknoloji ekosistemi için hayırlı olmasını diledi.
Başvuruların 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği çağrıya ilişkin işlemler "https://rip.sanayi.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Sanayide yapay zekâ destekli robot çözümlerinin yaygınlaştırılması, robot teknolojilerinde yetkinliğimizin artırılması ve kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle “Sanayi Uygulamaları İçin İnsansı Robot Geliştirme Çağrısı”nı başvurulara açtık! ???????????? Ülkemizin ileri teknoloji üretim kapasitesini güçlendirecek ve rekabet gücümüzü artıracak bu kritik çağrı ile firmalarımıza proje bütçelerinin %50'si oranında hibe desteği sunacağız. Destek çağrımızın teknoloji ekosistemimiz için hayırlı olmasını diliyorum. ???? Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2026 ???? Başvuru adresi: https://t.co/fllwN2hId9— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) November 23, 2026