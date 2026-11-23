Longa, ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları ve abluka altında bulunan Gazze'deki ağır kış şartlarına ilişkin soruları yanıtladı.

Gazze'de genel durumun korkunç olduğunun altını çizen Longa, "Daha önce de birkaç kez dile getirdiğimiz gibi, Gazze Şeridi'nde yaşananları tarif edecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Herkes kıştan, yağmurdan ve sular altında kalan çadırlardan bahsediyor. Nitekim şu an tam olarak insanların artık sığınacak hiçbir yeri, kalacak hiçbir alanı kalmadığı bir durum yaşanıyor. Ayrıca bunun kış mevsiminden ya da mevsimsel koşullardan kaynaklanmadığını, insan eliyle oluşturulmuş bir felaket olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Longa, Gazze'de güvenlikten yoksun, barınacak güvenli yeri ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları bulunmayan insanlar olduğunu vurguladı.

Gazze Şeridi'nde, Filistin Kızılayı gibi kendi toplumuna hizmet verecek yeterli kaynağa sahip olmayan insani yardım kuruluşlarının içinde bulunduğu duruma da dikkati çeken Longa, "Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardımın girmesi ve bu yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılması için tekrar tekrar çağrıda bulunuyoruz. Gazze Şeridi'nden gelen, tüm ailelerin sular altında kalmış çadırlarda yaşadığı ve aslında her şeylerini yeniden kaybettikleri görüntüleri görmek kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Longa, uluslararası toplum, insani yardım sektörü ve genel olarak tüm kuruluşların, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatlarını desteklemek adına bölgeye daha fazla yardım ulaştırmayı başaramamaları halinde durumun daha da kötüleşeceğinin aşikar olduğunun altını çizdi.

"Bir baba olarak kendi çocuklarınıza bir battaniye, bir barınak ve güvenli bir yer sağlayamamanın ne anlama geldiğini hayal bile edemiyorum. Gördüğümüz o görüntüler, fotoğraflar ve videolar tek kelimeyle dehşet verici. Bunlara bakmak bile çok zor çünkü 2026'da, Cenevre'den uçakla sadece birkaç saatlik mesafede insanların hipotermi ve soğuk hava nedeniyle öldüğünü ya da ölme riskiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz." diyen Longa, Gazze'deki durumun en kısa zamanda iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

"(Gazze'deki çocukların yaşadıkları) Bu, kesinlikle kabul edilemez bir durum"

Longa, Gazze'deki bebeklerin hipotermi nedeniyle hayatını kaybetmesi konusunda konuşmanın dahi güç olduğunu söyledi.

Bir kriz ya da acil durum yaşandığında toplumda bundan en çok etkilenen gruplardan birinin de çocuklar olduğuna dikkati çeken Longa, Gazze'deki çocukların çoğu durumda yıllardır eğitim ve sağlık hizmetlerine erişemediğini belirtti.

Longa, "(Gazze'deki çocuklar) Oynayamıyorlar, gülümseyemiyorlar çünkü ertesi gün hayatta kalıp kalamayacaklarını bile bilmedikleri bir ortamda yaşıyorlar. Bu, kesinlikle kabul edilemez bir durum. Dünya yaşananları, o videolara, fotoğraflara, hikayelere ve etkilenen hayatlara bakıp da görmezden gelemez. Üzerine konuşmak bile başlı başına acı verici çünkü çocukların her anlamda saygı görmesi ve korunması gerektiği, tartışmaya bile gerek olmayan, kendiliğinden aşikar bir gerçektir. Ne yazık ki yaşananlar hiç de böyle değil." diye konuştu.