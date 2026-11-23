Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve güvenlik güçlerince, Libya açıklarında Rus korveti Merkuriy'e saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenski, geminin battığını belirtti.

Zelenski mesajında, "Korvetle birlikte 'Ka-27' savaş helikopteri de imha edildi." ifadesini kullandı.

Libya açıklarında Rus kuru yük gemisi MV ANGARA'ya yönelik de saldırı gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenski, toplam 7 Ukrayna yapımı insansız deniz aracının kullanıldığını aktardı.

Söz konusu kuru yük gemisinin Rusya tarafından silah taşımak için kullanıldığını savunan Zelenskiy, saldırıların yer aldığını belirttiği görüntüleri de paylaştı.