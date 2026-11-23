Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Projenin hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek şekilde tasarlandığını bildiren Uraloğlu, "46 kilometrelik Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın etüt-proje çalışmalarını tamamladık. Saatte 200 kilometre işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak tasarladığımız hattımızla Kahramanmaraş'ı hızlı tren ağımıza dahil edeceğiz. Yeni bağlantımızla şehrimizin yolcu ve yük taşımacılığındaki kapasitesini artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Kahramanmaraş'ın üretim gücü dünya pazarlarıyla buluşacak"

Uraloğlu, Kahramanmaraş-Nurdağı Hızlı Tren Hattı'nın, Nurdağı üzerinden yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'na bağlanmasının planlandığına işaret ederek, bu bağlantıyla Kahramanmaraş'ın Doğu Akdeniz limanlarına ve uluslararası ticaret koridorlarına erişiminin güçleneceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ın üretim gücünü Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerinden dünya pazarlarıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Bu bağlantıyla şehrimizin dış ticaret imkanlarını genişleteceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yeni hattın Kahramanmaraş'ın sanayi ve ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, kentteki organize sanayi bölgelerinde üretilen tekstil, iplik, gıda ve yapı malzemelerinin gelecekte sağlanacak demir yolu bağlantılarıyla Mersin ve İskenderun limanlarına taşınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Üretim merkezlerinin limanlara erişimini güçlendirerek sanayicilere yeni taşımacılık imkanları sunacaklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta üretilen sanayi ürünlerinin yanı sıra bölgedeki demir ve krom cevherlerinin de demir yoluyla limanlara ulaştırılmasını kolaylaştıracağız. Böylece şehrimizin dış ticaret potansiyelini daha etkin değerlendirmesine imkan sağlayacağız."