İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adıyaman, Hatay, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak merkezli operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

MASAK incelemesinde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 100 milyon lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Operasyonlarda yakalanan 131 şüpheliden 51'i tutuklandı, 36'sı hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.