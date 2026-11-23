Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bu gece ile yarın akşam saatleri arasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanağın da bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanağın, Orta Karadeniz kıyılarından (Samsun, Ordu) başlamak üzere zamanla Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt) bölümünün genelinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Zamanla soğumaya bağlı olarak bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

[5 günlük hava tahmini. Kaynak: MGM]

Öte yandan yarın İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanağın da öğle saatlerinden itibaren Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlardan, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun kuzeydoğu kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güneyli yönlerden esen rüzgarın, akşam ve gece saatlerinde etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.