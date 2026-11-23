Türkiye’nin gelişen savunma sanayii ve özellikle elektronik harp konusundaki başarısı, Yunanistan’ı tedirgin etmeye devam ediyor. Ekonomik krizi atlatmaya ve borçlarını ödemeye çalışan Yunanistan, bir yandan da soykırımcı İsrail’le yeni askeri anlaşmalar yaparak milyarlarca euro harcıyor.

Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan ile İsrail yaklaşık 1 milyar euroluk yeni bir savunma paketi için pazarlık masasına oturdu. Habere göre, görüşmelerde üç önemli başlık öne çıkıyor. Kalamata’daki uluslararası uçuş eğitim merkezinin genişletilmesi, elektronik harp sistemleri ve uzun menzilli hassas güdümlü füzeleri kapsıyor.

Gazete taraflar arasındaki pazarlığın devam ettiğini yazdı. Para konusunda henüz net bir anlaşmanın sağlanamadığı ifade edildi. Görüşmelerin en önemli kısmını elektronik harp sistemlerinin oluşturduğu vurgulandı. Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin elektronik harp kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi. Haberde, elektronik harp "Türkiye’nin devasa atılımlarda bulunduğu bir alan" olarak nitelendirildi.

Atina'nın İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişerek Türkiye'nin karşısında uygun sistemler geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Habere göre 1 milyar euroluk silahlanma paketi; 400 kilometre menzilli LORA balistik füzeleri ve hava kuvvetleri eğitim merkezinin genişletilmesini kapsıyor. İki ülke, ağustosta yaklaşık 3 milyar euro değerinde "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşmasını imzalamıştı.