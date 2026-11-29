İstanbul'da etkili olan sağanak Çatalca Karamandere’de sel ve su baskınlarına neden oldu. Karatepe Çıkmazı Sokak ve çevresinde etkili olan sel nedeniyle dere yatağı taştı. Dereden taşan sular sokağı kaplarken, araçların su altında kalmasına neden oldu.

Bölge sakinleri, Karatepe Çıkmazı'nda daha önce de yaşanan taşkın ve su baskınlarının tekrarlanmaması için kalıcı önlem alınmasını istedi.

Araçlar su altında kaldı

Su altında kalan 4 otomobilin gece saatlerinde dere kenarına yakın bir noktaya park edildiği öğrenildi. Aralıksız yağış sonrası derenin taşması sonucu su altında kalan araçlarda hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: AA]

Havadan görüntülendi

Diğer yandan araçla karşıya geçmeye çalışan 2 kişi derenin taşması sonucu mahsur kaldı. Çevredekilerin AFAD ve itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Karacaköy Mahallesi'nde ise minibüsle tarlaya çalışmaya giden 9 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanları botlarla kurtarma çalışmaları saatlerce devam etti.

[Fotoğraf: AA]

32 kişi kurtarıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, selin meydana geldiği Çatalca'da incelemelerde bulundu.

Burada konuşan Vali Gül, “Bu bölgede araçların yoğun yağıştan hareket etmemesinden dolayı kurtarılma talepleri oldu. İtfaiyemiz, AFAD'ımız, belediyemiz, diğer kurumlar hemşerilerimizi kurtardı. 32 hemşehrimiz şimdiye kadar kurtarıldı, bu bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Diğer mahallelerde de zaman zaman ihbarlar geliyor. Onlara da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Herhangi bir can kaybı yok, yaralanan yok. Bununla ilgili sıkıntılı durumda olan yok. Sadece yer yer mahsur kalan vatandaşlarımız bulunuyor. Bunlara da arkadaşlarımız tüm birimlerimiz görevinin başında müdahale ediyorlar. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonraki süreçte de taşkın olduğunda, yağış olduğunda sıkıntılar olmaması için yapısal tedbirlerle ilgili de çalışmalarımız başlayacak, devam edecek. Sizleri de zaman zaman bilgilendireceğiz” dedi.