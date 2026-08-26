ABD artan kısıtlamalar eşliğinde tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi salı günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin ABD yardımına bağımlı hale gelebileceğini düşündüğü başvuru sahiplerine erişimi sınırlandırmak ve kısıtlamaları sıkılaştırmak amacıyla tüm ABD göçmen vizesi başvurularını durdurduğunu doğruladı.

Yetkiliye göre kurum, ağustos ayının başlarında tüm büyükelçilik ve konsolosluklarda bu uygulamayı başlattı ve vize randevularının "derinlemesine eğitimi" kapsayacak şekilde ayarlanması gerekti. Yetkili, Dışişleri Bakanlığı'nın "tüm konsolosluk görevlilerinin her vize başvuru sahibini kapsamlı ve tutarlı bir şekilde değerlendirebilecek donanıma sahip olmasını sağlamak" amacıyla bu yılın başından bu yana güncellenmiş rehberlik ve eğitim üzerinde çalıştığını ekledi.

Financial Times'ın haberine göre, randevuları halihazırda planlanmış olan başvuru sahiplerine randevularının iptal edildiğini, yeni tarih ve saatin kendilerine bildirileceğini içeren e-postalar gönderildi.

Kurum yetkilileri, bu adımın vize başvuru sahiplerinin ABD kamu kaynaklarına bağımlı hale gelmemesini sağlayacağını savunuyor. Ancak bu durum, Trump yönetiminin hem yasal hem de belgesiz göçmenliğe karşı başlattığı ve sisteme kimlerin girebileceğine dair daha seçici bir süreç oluşturmayı hedeflediği stratejiler dizisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Trump yönetimi bu hafta ayrıca, ülkeye ilk olarak turizm veya iş amacıyla giriş yapan sığınmacıların vizelerini iptal etme planlarını duyurdu.

Halen sığınma talebinde bulunan 200 bine yakın kişinin bu durumdan etkilenebileceği ve bu adımın ABD tarihindeki en büyük kitlesel vize iptali olacağı belirtiliyor. Bu işlem İç Güvenlik Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülüyor.

Associated Press'in haberine göre Trump döneminde vize başvuru sahipleri, sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi ve ek işlem masrafları da dahil olmak üzere yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

Yeni vizelerdeki duraklatma ve eğitim programı, Trump'ın kamuya yük olma gerekçesiyle yönetim tarafından seçilen 75 ülkeden yapılan başvuruları engelleme girişiminin ardından geldi.

Söz konusu engelleme kararı yakın zamanda bir federal yargıç tarafından iptal edilmişti.

Ulusal Göç Hukuku Merkezi kıdemli avukatı Joanna Cuevas Ingram geçen hafta yaptığı açıklamada, "Mahkeme, göçmenlik yasalarının ayrımcılığı meşrulaştırmak için kullanılamayacağını açıkça belirtti.

Bu yasağın zarar verdiği her bireyin ve ailenin uygun tazminatı almasını sağlamakta kararlıyız ve bu yönetimi yasalar kapsamındaki yükümlülüklerinden sorumlu tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Şubat ayında bir federal yargıç, başkanın ABD mülteci sistemini tamamen askıya alma girişimini iptal etmişti. Trump yönetimindeki federal görevlilerin, sığınmacıların ABD'ye girişini engellemesine izin verilmiş, insan hakları savunucuları bu adımın uluslararası sığınma yasalarını ihlal ettiğini ifade etmişti.

Göç hukuku uzmanlarına göre erişimi kısıtlamaya yönelik bu son girişim, halihazırda zorlu olan sürece yasal olarak uyan kişiler için anında engeller oluşturacak.

Washington'daki göç hukuku firması Fragomen'de avukat olan Brian Simmons Financial Times'a yaptığı açıklamada, bu durumdan etkilenen birçok başvuru sahibinin "planlanan mülakatlara katılmak için binlerce dolar harcadığını ve hayatlarını altüst ettiğini, ancak randevularının son dakikada iptal edildiğini" söyledi. Bu randevuların ne zaman yeniden planlanacağı ise belirsizliğini koruyor.